Такую информацию разместил в своем телеграм-канале бывший заместитель Министра МВД Украины Антон Геращенко.

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По словам Антона Геращенко, на железнодорожном вокзале в Вильнюсе при стоянке поезда "Москва – Калининград" громкоговорителем звучит объявление о войне в Украине.

Текст объявления в Вильнюсе:

Уважаемые пассажиры поезда №29 "Москва – Калининград"!

Сегодня Путин убивает мирных жителей Украины. Вы согласны с этим?

Также рядом с остановкой российского поезда разместили баннеры с таким же текстом и ужасными фотографиями последствия войны, которую начала Россия против Украины.

Фото баннеров:

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