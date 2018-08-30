Местечковая гомофобия: в Черновцах запретили проводить гей-прайды
Депутаты городского совета поддержали петицию о запрете проведения гей-прайдов и фестивалей равенства в Черновцах, которая набрала 282 голоса и была предварительно рассмотрена исполнительными органами городского совета.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.
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"Депутаты городского совета поддержали петицию о запрете проведения гей-парадов и фестивалей равенства в Черновцах, которая набрала 282 голоса и была предварительно рассмотрена исполнительными органами городского совета. Черновицкий городской совет поддержал обращение депутатов Черновицкого областного совета в Верховную Раду Украины, Президенту Украины, Кабинету Министров Украины по защите института семьи в Украине", – говорится в сообщении.
Отмечается, что к урегулированию на законодательном уровне вопроса, изложенного в данном обращении – Черновицкий городской совет предлагает ЛГБТ-сообществам воздержаться от проведения публичных мероприятий на территории города Черновцы. Соответствующее решение было принято сегодня на очередной сессии горсовета 30 голосами депутатов.
Напомним, 17 июня перед началом Марша равенства "КиевПрайд-2018" в Киеве радикалы устроили столкновения с правоохранителями. В результате полиция задержала 56 человек.
После инцидентов члены националистических организаций заблокировали дорогу под Шевченковским райотделом полиции с требованиями освободить задержанных перед "Маршем равенства" активистов. Через некоторое время всех задержанных отпустили.
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