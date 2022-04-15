На Черниговщине жители села Смяч объединились, чтобы самостоятельно восстановить мост через реку между селами Заречье и Смяч.

Важно Людей в братских могилах в Буче прятал местный коммунальщик, – полиция

"После того, как оккупанты взорвали мост между Заречьем и Смячью, крестьяне остались отрезанными от центральной усадьбы общины. Не было возможности доехать до больницы и доставить хлеб, потому что вместо 12 метров моста была пропасть", – сообщили в Сновском городском совете.

Кроме того, Староста округа Наталья Дворник поблагодарила за помощь ГП "Сновскрайагролесхоз", городской совет и мужчин, которые ремонтировали мост.

Стоит посмотреть – россияне будут атаковать из последних сил