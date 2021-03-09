Британская филиал Burger King оказалась в эпицентре сексистского скандала из-за опубликованного твита. В нем говорится, что место женщины – на кухне.

По случаю 8 марта Burger King решил поддержать работниц из сферы кулинарии, где доминируют мужчины. Однако пользователи твиттера и фейсбука интерпретировали контекст сообщения по-своему.

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Цель твита – способствовать увеличению количества женщин на должностях главного повара. Однако фоловеры сети заявили, что такое заявление является неуместным. Особенно – 8 марта. Некоторые люди даже заявили, что больше не будут есть в этом ресторане.

К критике Burger King присоединились даже конкуренты.

"Наиболее подходящий момент удалить этот пост был сразу после публикации. Второй такой момент – прямо сейчас", – отметили в KFC.

Реакция Burger King

Burger King в конце концов таки удалил твит. Специалист по построению бренда Аллен Адамсон заявил, что твит "не попал в цель".

Мы вас услышали. Мы ошиблись, опубликовав первый твит, и нам очень жаль. В следующий раз мы справимся лучше,

– сообщила пресс служба сети.

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