Специалисты уверяют, что такое значительное для экономики Украины перевыполнение плана удалось достичь благодаря крупным налогоплательщикам: предприятиям газодобывающей и металлургической отраслей, энергетики и агросектора. Именно они, по данным ГНС, обеспечивают более 60% от всех поступлений в госбюджет.

Кроме налога на прибыль, социальных взносов крупные холдинги платят ренту за пользование недрами. В прошлом году в бюджет было перечислено почти 3 миллиарда гривен, на треть больше, чем в позапрошлом году. Сотнями миллионов гривен металлурги пополняют казну налогом на экологию и пользование землей. Эти деньги направляются на развитие общин и финансирование бюджетного сектора.

Когда бюджетникам увеличивают зарплату – это результат того, что в бюджете появились средства. В бюджете появляются средства в результате роста экономики и в результате того, что больше платится налогов. В основном со стороны бизнеса или потребителей,

– подчеркнул экономический эксперт Сергей Фурса.

В целом, по данным Государственной налоговой службы за 2021 год налогов поступило на 18 миллиардов гривен больше запланированного. Так, только Группа компаний Метинвест, в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней более 52 миллиардов гривен налогов и сборов. А это почти в 2,5 раза больше, чем за предыдущий период. Это способствовало увеличению уровня государственных социальных гарантий украинцам.