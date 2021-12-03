Сильный снег в Украине

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погоды в трех областях – І уровень опасности – желтый и в Карпатах – II уровень опасности – оранжевый.

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Следовательно, согласно данным Украинского гидрометеорологического центра, 3 декабря в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях прогнозируют:

значительный снег;

налипание мокрого снега;

метели;

гололедицу на дорогах.

В Карпатах – сильный снег. Погодные условия могут привести к нарушению (в Карпатах – местами до прекращения) движения транспорта на дорогах и улицах,

– отметили в ГСЧС.

Необходимо соблюдать правила

Спасатели накануне выходных 4 и 5 декабря в очередной раз обратили внимание граждан, которые планируют посетить горы, на необходимости ознакомиться с погодными условиями на украинских вершинах.

Люди призывают граждан ответственно относиться к планированию своего отдыха. Прежде всего важно не выходить на маршруты во время непогоды,

– добавили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям

Обратите внимание! В случае, если погодные условия будут благоприятными и ситуация нормализуется, ГСЧС рекомендует зарегистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях.