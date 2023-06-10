На фронте каждая минута может спасти жизнь. Поэтому важно, чтобы военные медики могли максимально безопасно и быстро эвакуировать раненых защитников из зоны боевых действий. Благодаря Метинвесту парк скорых ВСУ пополнился еще 30 автомобилями, которые помогут заботиться о защитниках Украины.

Все автомобили доставлены из Италии, стоимость одного автомобиля составляет 10 – 15 тысяч евро без доставки и ремонтов. Перегон из Европы достаточно сложен: привлечены перевозчики из Польши, далее силами волонтеров скорые доставляются в Украину и проходят ремонт, после чего уже едут в Киев для дальнейшей передачи.

Скорые будут переданы в медицинские подразделения воинских частей, военных госпиталей, выполняющих задачи в районе ведения боевых действий.

"Эти машины необходимы для эвакуации раненых военнослужащих. Своевременная эвакуация позволит вовремя оказать медицинскую помощь и сохранить жизни военнослужащих. Все автомобили будут переданы в медицинские службы воинских частей, военных госпиталей, выполняющих задачи по назначению в районах ведения боевых действий. Хочу выразить благодарность представителям Метинвеста за оказанную помощь в виде этих санитарных автомобилей. Хочу поблагодарить всех, кто понимает важность единства ради нашей победы. Слава Украине!", – отметил представитель Медицинской службы ВСУ.

Военные отмечают: располагать 30 подержанными автомобилями на фронте – гораздо лучше, чем получить 1 – 2 новых.

Это не первая поставка «скорых» от Метинвеста. В прошлом году компания уже передавала машины для гражданских и военных. В частности, в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова 20 специализированных машин были отправлены в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Всего за время полномасштабной войны Группа Метинвест передала почти 100 автомобилей скорой помощи.

Как опора для Украины и украинцев, компания за 15 месяцев полномасштабной войны направила 3,7 миллиарда гривен и будет делать все от себя зависящее на пути к победе.

"Эти автомобили мы долго собирали – больше месяца. Ребята их заждались. Перед наступлением важно обеспечить автомобилями скорой помощи военных. Все автомобили из Италии. Мы обратились к украинским медикам, проживающим в Италии. Они помогают нам искать эти автомобили, проверяют их, общаются с госпиталями. Мы пошли по тому пути, что лучше купить 10 – 15 подержанных автомобилей, чем один новый. Новый автомобиль нужно ждать несколько месяцев, а подержанные мы можем взять сразу", – сказал руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.