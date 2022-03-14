В настоящее время предприятие своими силами проводит работы по восстановлению электросети и водоснабжения в здании профилактория. Сотрудники комбината приводят в жилое состояние комнаты и обустраивают подвал под укрытие.

Читайте также Метинвест продолжает производить кислород для больниц и помогает пострадавшим от войны

Мы не можем предугадать, кому и когда понадобится убежище, но лучше пусть в нашем удаленном микрорайоне будет такое резервное помещение для временно перемещенных лиц,

– отметил генеральный директор ИнГОКа Александр Герасимчук.

Администрация ИнГОКа призывает небезразличных жителей города приобщиться к работам по обустройству профилактория, а также поделиться лишними кроватями и обогревателями.

Пострадавших от военной агрессии приютил санаторий на Хортице. А проживание и питание переселенцев обеспечивает ПАО "Запорожсталь" Группы Метинвест.

Там комбинат взял на себя расходы по обеспечению жильем и едой 40 человек, а молодежная организация предприятия поддерживает связь с каждым переселенцем. В компании отметили, что каждому человеку создадут надлежащие условия для безопасного пребывания.

В целом Метинвест обустроит около 5,5 тысячи спальных мест для людей, эвакуированных из самых горячих точек Украины. Их будут принимать на базах отдыха, в санаториях, профилакториях и общежитиях в Запорожье, Кривом Рогу, Каменском и Покровском. Здесь будет все, чтобы обеспечить вынужденных переселенцев самым необходимым: продуктами, питьевой водой, лекарствами.