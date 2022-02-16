Один из основных проектов – реконструкция системы газоочистки в кислородно-конвертерном цехе "Азовстали". Новые очистные системы планируется ввести в эксплуатацию поэтапно в течение 2022-2023 годов. Предполагается, что реконструкция станет крупнейшим экопроектом в истории группы: инвестиции превысят 180 млн долларов. Дополнительно в 2022 году будет завершен ряд работ по реконструкции и замене газоочистных установок.

В прошлом году "Метинвест" завершил несколько крупных инвестиционных проектов. В частности, ввод в эксплуатацию комплексов циклично-поточной технологии на Северном и Ингулецком ГОКе.

В общем 2021 год был активным для Группы, ведь был запущен масштабный проект, который позволит заместить более 1 млн тонн импорта высококачественным отечественным продуктом. Общие инвестиции в проект превысят 1 млрд долларов.

У нас с вами одна цель – сильные и успешные предприятия, сильный, мирный и успешный Мариуполь, сильная, мирная, единая и независимая Украина. Мы любим Мариуполь. Мы любим Украину. Мы верим в Мариуполь. Мы верим в Украину. Вместе мы достигнем с вами больших успехов. Мы продолжаем строить, продолжаем инвестировать. Группа Метинвест направит более 1 млрд долларов инвестиций в этом году. А в Мариуполе построят новый университет,

– рассказал акционер Группы Метинвест Ринат Ахметов.

Напомним, за последние 16 лет работы "Метинвест" инвестировал в модернизацию производства более 11 млрд долларов, а налоги в бюджеты всех уровней Украины составили более 217 млрд грн, из которых лишь в 2021 году – рекордные 52,7 млрд грн.