Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков на пресс-конференции по случаю 15-летия компании в Киеве в среду, 23 июня, сообщил, что комбинат "Запорожсталь" в его нынешнем виде может прекратить свое существование, а его мощности могут быть перенаправлены на производство чугуна с сокращением его выплавки.

Также рассматривается и другой вариант – строительство отдельного производства электростали. В таком случае производство стали на комбинате останется, но будет полностью остановлено мартеновское производство.

Ранее Рыженков объяснял, что из-за отсутствия полного контроля над "Запорожсталью" группа прекращает продвижение проекта по строительству кислородно-конвертерного цеха (ККЦ) на предприятии, но рассматривает возможность создания своего собственного прокатного завода.

К сожалению, у нас там нет контрольного пакета в составе акционеров, и мы не можем сейчас развивать тот проект, который мы предполагали по строительству нового сталеплавильного комплекса. И в том виде, в котором сейчас есть "Запорожсталь", в какую-то перспективе, конечно же, не станет. Когда закончится разрешение (на вредные выбросы), тогда и закончится. Но есть идеи о том, что мы можем вместе построить новое экологически чистое, углеродно-нейтральное производство, и сегодня мы делаем первые шаги,

– сказал Рыженков.

По его словам, для модернизации, для построения нового углеродно-нейтрального производства необходимы большие инвестиции. И в компании существует идея строительства нового завода на базе водородной металлургии, прямого восстановления железа, электростали. Он может располагаться рядом с "Запорожсталью".

"Запорожсталь" – одно из крупнейших промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира.

ЧП "Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).