Речь о реконструкции парка имени Гурова в Кальмиусском районе. В пресс-службе компании рассказали, что проект финансируется из областного и городского бюджетов при инвестиционной поддержке группы.

"Метинвест" направил средства на обновление зоны отдыха

"Метинвест" направил 58 миллионов гривен, которые предназначены на обновление зоны отдыха. В мае уже вернули к жизни самый большой парк Мариуполя, открыв "зону барбекю". Теперь здесь местные жители отдыхают.

В 2020 году "Метинвест" направил на создание парка более 18 миллионов в украинской валюте: за эти деньги, в частности, оборудовали комнату матери и ребенка, обустроили стоянку для автомобилей отдыхающих.

Теперь работы будут продолжаться в верхней части парка – ведется прокладка коммуникаций, высаживаются растения, планируются дорожки,

– рассказал городской глава Мариуполя Вадим Бойченко.

Из парка Гурова планируют сделать дендропарк

В планах – сделать из парка Гурова дендропарк с густой растительностью и большой прогулочной зоной. Гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков надеется, что после реконструкции парк Гурова станет местом семейного отдыха европейского уровня.

Здесь должны появиться новые игровые зоны для детей и подростков, фонтанный комплекс, декоративное освещение, современная сцена и помещения для артистов.

Мы уже видим результат, часть парка полностью обновлена ​​и стала любимым местом горожан,

– говорит Рыженков.

Смотрите на фото, как происходит реконструкция парка: