Как сообщается на сайте компании, в рамках инициативы "Рятуймо життя", украинские специалисты по протезированию конечностей и сопутствующей реабилитации в начале лета прошли обучение по всеукраинской программе интенсивного повышения квалификации, организованной Protez Hub во Львове. Следовательно, они улучшили навыки, чтобы использовать уникальное для Украины оборудование.

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Как проходило обучение

Ведущие американские и британские специалисты по протезированию и реабилитации при ампутации нижних конечностей поделились опытом с 20 физическими терапевтами и 10 протезистами из разных областей Украины. Протезисты получили практический опыт изготовления протезов нижних конечностей при сложных ампутациях на уровне бедра с применением новейшей эффективной технологии, до этого не применявшейся в Украине.

"Сегодня в Украине специалисты по протезированию, к сожалению, сталкиваются со сложными случаями ампутаций, которые дополнены сопутствующими поражениями вследствие минно-взрывных травм, контузий или инфекций. Для эффективной реабилитации таких пациентов физическому терапевту и протезисту важно работать в команде. Для нас очень ценна возможность овладеть опытом высококвалифицированных зарубежных специалистов по реабилитации, которые готовы приехать и на примере наших пациентов научить, каким образом эффективно помогать в сложных случаях. Спасибо Prosthetika и Protez Hub за организацию программы обмена опытом", – отметила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Терапевты улучшили свои знания при работе с пациентами в период подготовки к протезированию, а также тренировки с протезом при сложной ампутации на уровне бедра.

Кроме того, они прошли обучение по использованию устройства PPAM Aid для ранней вертикализации пациентов с ампутацией нижней конечности и готовы применять новые знания на практике в своих заведениях. Устройство в короткие сроки после операции и еще до изготовления первого протеза позволяет пациентам ходить и готовиться к протезированию. Это оборудование сделает реабилитацию пациентов с ампутациями нижних конечностей более эффективной и качественно сократит период допротезной реабилитации.

Львовские реабилитологи получили уникальное оборудование для протезирования от Метинвеста

Новым для Украины оборудованием Группа Метинвест обеспечит 10 заведений здравоохранения и социальной защиты в семи областях страны. Первое устройство для вертикализации пациентов получило и уже начало применять государственное некоммерческое предприятие "Центр комплексной реабилитации "Галичина"".

Мы поддержали создание первой в Украине образовательной онлайн-платформы в области протезирования конечностей. И заинтересованы, чтобы люди, отдавшие свое здоровье ради всех нас, вернулись к полноценной жизни как можно быстрее и с наименьшим дискомфортом. Именно такие возможности пострадавшим предоставляет оборудование для ранней вертикализации, которое доступно в Украине благодаря "Рятуймо життя". Сейчас его используют львовские специалисты, а затем получат еще 9 реабилитационных центров в разных уголках страны,

– отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с коллективом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Партнерами проекта также выступают Prosthetika, World Rehabilitation Fund, благотворительный фонд "Пациенты Украины", Всеукраинское объединение физических терапевтов и Украинская община Таиланда. Программа проводится при содействии Министерства социальной политики и Министерства здравоохранения Украины.

Мой опыт работы с пациентами с ампутациями содержит в основном допротезную реабилитацию, начиная с острого периода. Но у меня было много вопросов по дальнейшим действиям, и после обучения 90% вопросов закрыты. После нас протезисты получают сильных, тренированных пациентов без контрактур, с хорошим равновесием и умениями пользоваться ассистивными средствами. Со сформированными культями и умением накладывать бандаж,

– говорит специалист по реабилитации отделения физической и реабилитационной медицины Городской клинической больницы №4 Днепровского городского совета Дарья Крапива.

Инициативу "Рятуймо життя" создала Группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале полномасштабного российского вторжения в Украину. За 15 месяцев полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек в 70 территориальных общинах. Украинцы получили около 4200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы — медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 250 тысяч евро. К проекту присоединилось около 200 компаний со всего мира, 400 волонтеров и 10 фондов и общественных организаций. Сумма помощи от доноров превысила 2,7 миллиона евро.