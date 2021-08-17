Отряд украинских спасателей ГСЧС в составе 100 человек приземлился в киевском аэропорту "Жуляны" в понедельник.

Благодаря вам имидж нашей страны, а вместе с ним и нашей Службы увеличился в разы. Лозунг "Слава Украине!" звучал как символ благодарности и победы над разрушительной стихией. Вы достойно представили свою Родину и главное – вышли из этой битвы живыми и невредимыми. Этого хотели и ваши родные, и простые украинцы, которые оставляли теплые комментарии в соцсетях и молились за ваше благополучие,

– отметил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Также глава ГСЧС поблагодарил спасателей за их работу, за помощь и спасенные дома простых людей, которые оказались в плену огня.

Именно благодаря украинской промышленной компании Метинвест, которая оперативно включилась в процесс и оплатила рейс самолета в обе стороны и стал возможен перелет наших пожарных.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда компания проявляет инициативу в подобных общественно важных вопросах. В прошлом году группа компаний Метинвест профинансировала вылет самолета из Китая с гуманитарным грузом для помощи Украине в противостоянии распространению COVID-19.