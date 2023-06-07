Работы приступили еще год назад. За это время было построено три линии обороны, сообщает Группа Метинвест в соцсетях.

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ЧАО "Метинвест Покровскуголь" предоставляет для этого свою спецтехнику, горючее и специалистов. В пиковые моменты было задействовано до пяти единиц транспорта, предоставленного Метинвестом. В общей сложности в безопасность общины уже направлено более 10 миллионов гривен.

Кроме укрепления Покровска компания передает на Донецкое направление специальные мобильные капсулы, дроны, тепловизоры и бронежилеты из стали Метинвеста, которая спасает жизнь бойцов от обломков и шаров.

Метинвест помогает укреплять Покровск: смотрите видео