Об этом на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины" сообщил генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков.
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Направления, в которых мы работаем – это прежде всего декарбонизация. У нас в активной разработке Дорожная карта, которая позволит сократить выбросы,
– сказал он.
Также по словам Рыженкова, компания намерена перейти на европейскую систему мониторинга и отчетности выбросов, которой в Украине еще нет. Кроме того, внедрит передовые технологии по производству экологически нейтральной стали.