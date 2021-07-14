Об этом на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины" сообщил генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков.

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Направления, в которых мы работаем – это прежде всего декарбонизация. У нас в активной разработке Дорожная карта, которая позволит сократить выбросы,

– сказал он.

Также по словам Рыженкова, компания намерена перейти на европейскую систему мониторинга и отчетности выбросов, которой в Украине еще нет. Кроме того, внедрит передовые технологии по производству экологически нейтральной стали.

Справка. Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).