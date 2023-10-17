Об этом СЕО Группы Метинвест Юрий Рыженков рассказал в интервью управляющему партнеру PwC в Украине Аго Виллу. О том, как одна из крупнейших украинских компаний преодолевает вызовы военного времени, читайте в материале.

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Как Метинвесту удалось выстоять во время войны

Как рассказал Юрий Рыженков, с начала полномасштабной войны Группа Метинвест потеряла контроль над двумя основными производственными предприятиями в Мариуполе и вынуждена была кардинально пересмотреть подходы для обеспечения выживания компании и ее дальнейшего развития.

Прежде всего, нам нужно было обеспечить возможность нашим дочерним структурам за границей действовать независимо, поскольку вертикально интегрированная структура была нарушена, и они временно потеряли связь с ней. И, пока мы восстанавливали ее, важной задачей для них было научиться работать в открытой рыночной среде. Нашей целью стало обеспечить возможность одной части компании беспрепятственно функционировать в то время, когда другая вынуждена бороться с последствиями войны,

– объяснил СЕО Группы Метинвест.

По его словам, следующим шагом по порядку, но не по значению, стала эвакуация гражданского населения из наиболее пострадавших от боевых действий регионов. Первоочередной задачей было перевезти как можно больше людей и обеспечить их всем необходимым, в частности, временным убежищем и предметами первой необходимости.

"Нашей третьей инициативой стала поддержка Сил обороны Украины в сдерживании российского наступления. Для этого мы привлекли тяжелую технику, которая помогает прокладывать окопы и возводить оборонные сооружения. Мы также обеспечивали украинских бойцов бронированной сталью, пуленепробиваемыми жилетами и другими критически необходимыми вещами", – отметил Рыженков.

Он добавил, что когда были приняты все эти меры, то руководство компании начало пересматривать логистику в Украине, нарушенную из-за блокирования черноморских портов.

Нам нужно было переместить все на западную границу и тесно сотрудничать не только с "Укрзализныцей", но и с польскими, румынскими и венгерскими перевозчиками, которые оказались не совсем подготовленными к такому росту объемов грузоперевозок. Что касается внутреннего управления, то основным нашим принципом стало делегирование полномочий. Мы делегировали как можно больше людям, которые находились непосредственно на местах. Этот подход обеспечил быстрое принятие решений и усилил уровень ответственности за них,

– рассказал СЕО Группы Метинвест.

Сможет ли Метинвест противостоять вероятным отключениям света

Сейчас в Группе Метинвест уже готовятся к новым вызовам, которые могут быть связаны с российскими атаками на украинскую инфраструктуру и вероятными перебоями в подаче электроэнергии.

Есть несколько шагов, которые мы можем предпринять, чтобы обеспечить бесперебойное питание – это форвардные контракты и импорт, как прошлой зимой. Мы к этому готовы. Но важно помнить, что мы не можем полностью избежать блэкаутов из-за инфраструктурных ограничений. Ведь, если повреждена отдельная подстанция, питающая конкретный комбинат, это может привести к отключениям,

– рассказал Юрий Рыженков.

По его словам, Группа не может построить достаточно собственных генерирующих мощностей, чтобы в полной мере обеспечить свои производственные потребности.

"Однако у нас есть возможность задействовать модульные электростанции или большие генераторы, чтобы правильно остановить работу предприятия в случае отключения. Это критично как для меткомбинатов, так и для угольных шахт, где люди работают под землей, где есть скопление метана и критически иметь вентиляцию. Поэтому важно иметь питание, чтобы вытащить людей из-под земли и продолжать вентиляцию участков", – сказал СЕО Группы Метинвест.

Он подчеркнул, что на металлургических комбинатах важно избегать внезапного отключения электроэнергии, поскольку там ведется работа с расплавленным металлом, а потому обесточивание наносит серьезный ущерб оборудованию.

Наши резервные мощности позволяют держать в рабочем состоянии одну печь на "Запорожстали", а также обеспечить вентиляцию и водоснабжение для производственных процессов. Что касается "Камет-Стали", то здесь мы не можем поддерживать работу печи, но есть достаточно мощностей для генерации, чтобы поддерживать водоснабжение и оборудование в надлежащем состоянии. Это позволит нам правильно завершить работу и быстро перезапустить ее после возобновления питания,

– объяснил Рыженков.

"Поэтому в случае внезапного обесточивания мы можем постепенно приостановить производство, соблюдая регламентную процедуру, а затем, когда электроэнергия возобновится, беспрепятственно возобновить производство", – резюмировал он.

Несмотря на войну, Метинвест разрабатывает план перехода к "зеленой" металлургии

Несмотря на войну, важной темой остается движение в направлении "зеленой" металлургии. Ведь Метинвест – это не только украинская, но и европейская компания

Поэтому мы должны отвечать всем требованиям, которые достаточно строгие. Сейчас Украина стремится ускорить вступление в ЕС, а это значит, что нашему бизнесу нужно будет осуществить переход к новым стандартам быстрее, чем предполагалось изначально,

– отметил Рыженков.

Он подчеркнул, что стратегия группы остается неизменной. Ее сформулировали еще до начала вторжения, и даже после потери мощностей в Мариуполе она продолжает действовать для других активов.

Мы продолжаем сосредотачиваться на переводе наших предприятий на высококачественную железную руду для технологии железа прямого восстановления (DRI), что имеет решающее значение для устойчивого производства стали в Европе. Это имеет особое значение, поскольку нам не хватает вторичного сырья для электродуговых печей,

– сказал СЕО Группы Метинвест.

Он добавил, что это глобальный вопрос для украинской металлургии, которой для "зеленого" перехода стратегически важно сохранить внутри страны как можно больше вторичного сырья – металлолома.

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"Сейчас мы также планируем проектирование мощностей по производству железа прямого восстановления – DRI-окатков и горячебрикетированного железа (HBI) в Криворожье. На меткобминатах мы сейчас работаем над проектами, направленными на значительное сокращение выбросов CO2 в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это предполагает стратегический шаг постепенной ликвидации доменных печей и их замены электродуговыми печами. Это уменьшит выбросы СО2 до уровня, который считается стандартом для устойчивого производства стали в Европе", – пояснил Рыженков.

"Мы поддерживали и продолжаем поддерживать наши Силы обороны"

С начала полномасштабного вторжения Метинвест активно поддерживает Силы обороны Украины. В частности, Группа компаний активно использует собственную технику, чтобы помогать ВСУ в строительстве оборонных линий в регионах, наиболее страдающих от войны.

Кроме того, мы возобновили производство специальных стальных бронированных листов, которые затем используются для укреплений, бронетехники, изготовления бронежилетов. Мы обеспечиваем ими украинские Силы обороны бесплатно. Иногда мы используем старые чертежи еще советских времен для производства мобильных или подземных стальных укрытий. Сегодня мы уже изготовили 272 единицы и передали их армии,

– рассказал СЕО Группы Метинвест.

Также, по его словам, компания участвовала в создании макетов военной техники, в том числе радиолокационных станций, артиллерийских установок. Они помогают отвлечь огонь российской артиллерии от подлинных целей и заставляют их тратить драгоценные боеприпасы.

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"Кроме того, мы разработали специальное оборудование для перехвата дронов-камикадзе "Ланцет", которые взрываются в воздухе вместо того, чтобы поражать намеченные цели. Мы также передали армии почти тысячу радиостанций, 1 500 беспилотников, 2 000 тепловизоров и около 500 различных транспортных средств, в том числе "скорых" и бронированных машин. Мы поддерживали и продолжаем поддерживать наши Силы обороны", – подчеркнул Юрий Рыженков.

Самый большой вызов в непростые времена

СЕО Группы Метинвест отметил, что мы все живем в бурную эпоху неопределенности.

Самым сложным является постоянное беспокойство что-то не заметить или принять неправильное решение в критический момент. Ведь мы должны гарантировать, что компания функционирует как сплоченная команда с отлаженными бизнес-процессами,

– отметил он.

По словам Рыженкова, есть желание централизовать принятие решений и рассматривать систему как единое целое. В то же время есть осознание того, что такой подход может привести к неэффективности на местах и критическим ошибкам на предприятиях.

"Наше решение, которое сейчас хорошо работает, заключается в значительном делегировании ответственности, содействии командной работе и адаптивности. Мы стремимся к "мягкой" координации их действий, хотя, с другой стороны, имеем генеральный план развития и координационный орган, который объединяет разные активы", – пояснил СЕО Группы Метинвест.

Как Метинвест работает в условиях войны