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Метро готовят к возвращению пассажиров: что следует знать о новых правилах и условиях

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С 25 мая правительство разрешило заработать метрополитену. Ведь во время первой волны ослабления карантина без подземки Киев, например, стал в огромных пробках.

Как метро в 3-х украинских городах готовятся к возвращению пассажиров – читайте в материале 24 канала.

Подробнее Метро в Украине заработает с 25 мая: последние новости

Киев

Пока Киев был на карантине, столичное метро отказалось от жетонов – их больше не будут продавать. Использовать остатки можно в течение месяца.

Чтобы проехать в метро, ​​вскоре нужно будет иметь

  • одну из электронных карточек,
  • qr-билет
  • или оплатить поездку через терминал.

Также в Киеве проводили плановые работы: на нескольких станциях обустроили тактильные полосы, навигацию, а для маломобильных пассажиров поставили звонки и расширят одни двери. Также начали обустраивать подземку к условиям карантина: расчертили отметки для соблюдения дистанции на платформах, начали дезинфицировать поезда.

Мы дезинфицируем всю инфраструктуру метрополитена, мы пользуемся средствами, которые дают, согласно инструкции, 14 – 12 дней действия дезинфицирующего вещества. Мы проводим ее каждый день,
– отметила пресс-секретарь КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

В Киеве поставили звонки для малобильних пассажиров, очертили полосы дистанции / Скриншоты

Правила защиты пассажиров:

  1. Температуру на входе не будут мерить, но за наличием масок и перчаток будет следить полиция.
  2. Соблюдение дистанции – остается на совести пассажиров, ведь дополнительные вагоны прицепить не могут – платформа рассчитана только на 5, а 6-й остается в туннеле.

Однако привычного полуторамиллионного нашествия пассажиров в метро пока не ожидают. Толп думают избежать, ведь расписание будет докарантинным. Однако, если не получится, то, по словам Натальи Макогон, практика ограничения пассажиропотока на станции существует – с трех дверей пассажиров пускают в одни.

Днепр

В Днепре решили прицепить дополнительные вагоны. Вместо привычных 3-х, будет 5 – чтобы обеспечить дистанцию ​​между пассажирами. В городе признают, что метро можно было бы и не закрывать. Пассажиропоток на единой ветке в 6 станций – не значительный – примерно 10 тысяч пассажиров в сутки.

"Пассажиров будут пускать только в средствах защиты – масках и респираторах. Будут установлены антисептики для рук. Дезинфекцию поручней будут проводить раз в 3 часа", – рассказал заместитель техдиректора Днепровского метрополитена Александр Онофрийчук.

За время простоя в Днепровском метро провели технический осмотр, отремонтировали весь подвижной состав, на некоторых станциях починили эскалаторы.

В Днепре решили прицепить дополнительные вагоны / Скриншоты

Харьков

В Харькове для открытия подземки приобрели много дезинфицирующих растворов, отработали ночную дезинфекцию вагонов и наладили пропускную систему для соблюдения социальной дистанции.

"Будет проводиться скрининг. Количество людей будет регулироваться, так как места для сидения есть. Их необходимо будет наполнять таким образом, чтобы не допускать скоплений", – подчеркнул председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

метро

Украинцам советуют не пользоваться метро часто / Скриншот

Чтобы метро окончательно вернулось в жизнь украинцев, руководство подземки просит пока не использовать его без необходимости.

Автор: Анна Брыкова
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Метро Новости Киева Новости Харькова Новости Днепра
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