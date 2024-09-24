К таким выводам пришли специалисты в результате аудита финансовой деятельности коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Об этом заявила Госаудитслужба.

Советуем прочитать Когда поедет метро на Виноградарь в Киеве: достроят ли наконец зеленую линию и почему это важно

Метро на Виноградарь будет стоить на 8 миллиардов дороже

Просроченный долг в 4 миллиарда гривен, отсрочка строительства важной транспортной артерии столицы и подорожание на 8 миллиардов – результат "бизнес-схем" недобросовестного подрядчика АО "Киевметрострой" и бездействия столичной власти,

– заявили в Госаудитслужбе.

Как выяснили аудиторы, "Киевметрострой", который в 2018 – 2019 годах получил из бюджета авансовые платежи в размере 2,59 миллиарда гривен, использовал эти деньги не по назначению и не освоил в сроки, определенные договором.

Вместо того, чтобы продолжать строительство Сырецко-Печерской линии, подрядчик разместил часть перечисленных от КП "Киевский метрополитен" средств на депозитах. В частности, в 2019 году "Киевметрострой" положил 1,7 миллиарда гривен на банковские счета в ПАО АБ "Укргазбанк",

– отметили в Госаудитслужбе.

Добавили, кроме того, течение 2018 – 2019 годов бюджетные средства направлялись на оплату различных аудиторских, юридических, консультационных услуг, страхование финансовых рисков, предоставление беспроцентной возвратной финансовой помощи другому юридическому лицу и тому подобное.

При этом собственно на само строительство деньги почти не шли,

– подчеркнули в Госаудитслужбе.

В то же время отметили, это не помешало "Киевскому метрополитену" в декабре 2019 года перечислить подрядчику еще дополнительно 1,41 миллиарда гривен, из которых было освоено только 44,1 миллиона. Как результат – почти 4 миллиарда гривен превратились в просроченную задолженность.

Теперь возобновление строительства метро на Виноградарь обойдется бюджету в 2,5 раза дороже. По результатам пересчета показателей стоимости работ, смета за 6 последних лет (с 2018 до 2024-го) увеличилась на 8 миллиардов – с 5,9 до почти 14 миллиардов гривен,

– заявили в Госаудитслужбе.

Добавили, что также стоит учесть дополнительные расходы на корректировку проекта строительства. Оно обойдется бюджету еще в 69,4 миллиона гривен.