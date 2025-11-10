В Харькове возобновили движение метро: не работало предыдущие дни
- Утром 10 ноября Харьковский метрополитен смог начать работу.
- Движение поездов по линиям метрополитена восстановлено.
В понедельник, 10 ноября, движение поездов в метро Харькова восстановили. В случае снижения напряжения движение снова могут временно приостановить.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Харьковский метрополитен.
Что известно о возобновлении движения метро в Харькове?
На рассвете 10 ноября была информация, что поезда в метро еще не ездят.
"В связи с проблемой с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена. Метрополитен работает в режиме укрытия", – говорилось в сообщении.
Уже около 8 часов утра в метрополитене уточнили, что движение поездов по всем линиям восстановлено. В то же время там информировали, что в случае снижения напряжения ниже допустимого уровня движение поездов может быть временно прекращено.
Отметим, что на этот случай в городе организована работа наземного транспорта. Вечером 9 ноября в Харьковском городском совете публиковали маршруты.
Так, в Харькове подготовили изменения в работе общественного транспорта на случай возможного прекращения движения метрополитена 10 ноября из-за нестабильности энергосистемы.
В случае остановки метро будет введен временный трамвайный маршрут №30:
разворотный круг "Салтовское" – центр – разворотный круг "Вокзал "Харьков-Пассажирский" (через улица Академика Павлова, проспект Героев Харькова, площадь Конституции, улица Полтавский Путь).
Кроме того, введут временные автобусные маршруты:
- автостанция "Индустриальная" – проспект Героев Харькова – площадь Конституции;
- проспект Победы (разворотный круг троллейбуса) – площадь Конституции (через проспект Людвига Свободы, улицу Ахсарова, проспект Науки, проспект Независимости, улицу Сумскую);
- по пути движения троллейбуса №11;
- по пути движения троллейбуса №27.
В городском совете писали, что изменен путь движения:
- автобусы №20, 22, 31, 33, 57, 62, 67, 68, 72, 96, 99, 109, 123, 128, 140, 243, 273 – курсируют до площади Конституции;
- автобус №222 – курсирует до станции метро "Защитников Украины";
- автобус №228 - курсирует до станции метро "Турбоатом";
- троллейбус №13 – курсирует до площади Конституции (через улицу Олега Громадского, улицу Богдана Хмельницкого и проспект Героев Харькова).
Также будет существенно уменьшен интервал движения на автобусном маршруте №272. Также будет уменьшено интервалы движения на:
- автобусных маршрутах №31, 33, 62;
- троллейбусных маршрутах №40 и 58.
В то же время интервалы движения на трамвайных маршрутах №8 и 23 и троллейбусном №7 временно возрастут.
"Не будут курсировать автобусы №41, 47, 48, 59, 70, 92, 208, 268 и троллейбусы №53 и 56", – сообщали там.
Что предшествовало?
В воскресенье, 9 ноября сообщалось, что в связи со снижением напряжения ниже допустимого движение поездов по линиям метрополитена временно прекращали. Указывалось, что метрополитен работает в режиме укрытия.
Движение поездов харьковского метрополитена было полностью остановлено 8 ноября после массированного удара по энергосистеме Украины.