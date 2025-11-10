У Харкові відновили рух метро: не працювало попередні дні

В понеділок, 10 листопада, рух поїздів у метро Харкова відновили. У разі зниження напруги рух знову можуть тимчасово призупинити.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Харківський метрополітен.

Дивіться також У Києві людина впала на колії метро: кілька станцій зачинялися на вхід

Що відомо про відновлення руху метро в Харкові?

Вдосвіта 10 листопада була інформація, що поїзди в метро ще не їздять.

"У зв’язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття", – йшлося у повідомленні.

Вже близько 8 години ранку у метрополітені уточнили, що рух поїздів всіма лініями відновлено. Водночас там інформували, що у випадку зниження напруги нижче допустимого рівня рух поїздів може бути тимчасово припинено.

Наголосимо, що на цей випадок у місті організовано роботу наземного транспорту. Ввечері 9 листопада у Харківській міській раді публікували маршрути.

Так, у Харкові підготували зміни в роботі громадського транспорту на випадок можливого припинення руху метрополітену 10 листопада через нестабільність енергосистеми.

У разі зупинки метро буде введено тимчасовий трамвайний маршрут №30:

розворотне коло "Салтівське" – центр – розворотне коло "Вокзал "Харків-Пасажирський" (через вулицю Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, майдан Конституції, вулицю Полтавський Шлях).

Окрім того, введуть тимчасові автобусні маршрути:

автостанція "Індустріальна" – проспект Героїв Харкова – майдан Конституції;

проспект Перемоги (розворотне коло тролейбуса) – майдан Конституції (через проспект Людвіга Свободи, вулицю Ахсарова, проспект Науки, проспект Незалежності, вулицю Сумську);

за шляхом руху тролейбуса №11;

за шляхом руху тролейбуса №27.

В міській раді писали, що змінено шлях руху:

автобуси №20, 22, 31, 33, 57, 62, 67, 68, 72, 96, 99, 109, 123, 128, 140, 243, 273 – курсують до майдану Конституції;

автобус №222 – курсує до станції метро "Захисників України";

автобус №228 - курсує до станції метро "Турбоатом";

тролейбус №13 – курсує до майдану Конституції (через вулицю Олега Громадського, вулицю Богдана Хмельницького та проспект Героїв Харкова).

Також буде суттєво зменшено інтервал руху на автобусному маршруті №272. Також буде зменшено інтервали руху на:

автобусних маршрутах №31, 33, 62;

тролейбусних маршрутах №40 та 58.

Водночас інтервали руху на трамвайних маршрутах №8 і 23 та тролейбусному №7 тимчасово зростуть.

"Не курсуватимуть автобуси №41, 47, 48, 59, 70, 92, 208, 268 та тролейбуси №53 та 56", – повідомляли там.

Що передувало?