Про це пише 24 Канал з посиланням на Харківський метрополітен.
Що відомо про відновлення руху метро в Харкові?
Вдосвіта 10 листопада була інформація, що поїзди в метро ще не їздять.
"У зв’язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття", – йшлося у повідомленні.
Вже близько 8 години ранку у метрополітені уточнили, що рух поїздів всіма лініями відновлено. Водночас там інформували, що у випадку зниження напруги нижче допустимого рівня рух поїздів може бути тимчасово припинено.
Наголосимо, що на цей випадок у місті організовано роботу наземного транспорту. Ввечері 9 листопада у Харківській міській раді публікували маршрути.
Так, у Харкові підготували зміни в роботі громадського транспорту на випадок можливого припинення руху метрополітену 10 листопада через нестабільність енергосистеми.
У разі зупинки метро буде введено тимчасовий трамвайний маршрут №30:
розворотне коло "Салтівське" – центр – розворотне коло "Вокзал "Харків-Пасажирський" (через вулицю Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, майдан Конституції, вулицю Полтавський Шлях).
Окрім того, введуть тимчасові автобусні маршрути:
- автостанція "Індустріальна" – проспект Героїв Харкова – майдан Конституції;
- проспект Перемоги (розворотне коло тролейбуса) – майдан Конституції (через проспект Людвіга Свободи, вулицю Ахсарова, проспект Науки, проспект Незалежності, вулицю Сумську);
- за шляхом руху тролейбуса №11;
- за шляхом руху тролейбуса №27.
В міській раді писали, що змінено шлях руху:
- автобуси №20, 22, 31, 33, 57, 62, 67, 68, 72, 96, 99, 109, 123, 128, 140, 243, 273 – курсують до майдану Конституції;
- автобус №222 – курсує до станції метро "Захисників України";
- автобус №228 - курсує до станції метро "Турбоатом";
- тролейбус №13 – курсує до майдану Конституції (через вулицю Олега Громадського, вулицю Богдана Хмельницького та проспект Героїв Харкова).
Також буде суттєво зменшено інтервал руху на автобусному маршруті №272. Також буде зменшено інтервали руху на:
- автобусних маршрутах №31, 33, 62;
- тролейбусних маршрутах №40 та 58.
Водночас інтервали руху на трамвайних маршрутах №8 і 23 та тролейбусному №7 тимчасово зростуть.
"Не курсуватимуть автобуси №41, 47, 48, 59, 70, 92, 208, 268 та тролейбуси №53 та 56", – повідомляли там.
Що передувало?
В неділю, 9 листопада повідомлялося, що у зв’язку зі зниженням напруги нижче допустимого рух поїздів лініями метрополітену тимчасово припиняли. Вказувалося, що метрополітен працює в режимі укриття.
Рух поїздів харківського метрополітену було повністю зупинено 8 листопада після масованого удару по енергосистемі України.