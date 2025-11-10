Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Харьковский метрополитен.

Смотрите также В Киеве человек упал на пути метро: несколько станций закрывались на вход

Что известно о возобновлении движения метро в Харькове?

На рассвете 10 ноября была информация, что поезда в метро еще не ездят.

"В связи с проблемой с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена. Метрополитен работает в режиме укрытия", – говорилось в сообщении.

Уже около 8 часов утра в метрополитене уточнили, что движение поездов по всем линиям восстановлено. В то же время там информировали, что в случае снижения напряжения ниже допустимого уровня движение поездов может быть временно прекращено.

Отметим, что на этот случай в городе организована работа наземного транспорта. Вечером 9 ноября в Харьковском городском совете публиковали маршруты.

Так, в Харькове подготовили изменения в работе общественного транспорта на случай возможного прекращения движения метрополитена 10 ноября из-за нестабильности энергосистемы.

В случае остановки метро будет введен временный трамвайный маршрут №30:

разворотный круг "Салтовское" – центр – разворотный круг "Вокзал "Харьков-Пассажирский" (через улица Академика Павлова, проспект Героев Харькова, площадь Конституции, улица Полтавский Путь).

Кроме того, введут временные автобусные маршруты:

автостанция "Индустриальная" – проспект Героев Харькова – площадь Конституции;

проспект Победы (разворотный круг троллейбуса) – площадь Конституции (через проспект Людвига Свободы, улицу Ахсарова, проспект Науки, проспект Независимости, улицу Сумскую);

по пути движения троллейбуса №11;

по пути движения троллейбуса №27.

В городском совете писали, что изменен путь движения:

автобусы №20, 22, 31, 33, 57, 62, 67, 68, 72, 96, 99, 109, 123, 128, 140, 243, 273 – курсируют до площади Конституции;

автобус №222 – курсирует до станции метро "Защитников Украины";

автобус №228 - курсирует до станции метро "Турбоатом";

троллейбус №13 – курсирует до площади Конституции (через улицу Олега Громадского, улицу Богдана Хмельницкого и проспект Героев Харькова).

Также будет существенно уменьшен интервал движения на автобусном маршруте №272. Также будет уменьшено интервалы движения на:

автобусных маршрутах №31, 33, 62;

троллейбусных маршрутах №40 и 58.

В то же время интервалы движения на трамвайных маршрутах №8 и 23 и троллейбусном №7 временно возрастут.

"Не будут курсировать автобусы №41, 47, 48, 59, 70, 92, 208, 268 и троллейбусы №53 и 56", – сообщали там.

Что предшествовало?