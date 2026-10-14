Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

В столице остановилось метро

В Киеве остановилось движение поездов на всех трех линиях метрополитена. Предположительно, это произошло из-за отключения напряжения.

По состоянию на 12:37 движение поездов уже возобновили, они курсируют в обычном режиме.

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Напомним, утром 14 октября в Киеве на фоне российской атаки возникли перебои с электроснабжением. Российские войска нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотниками, в частности по важным энергетическим объектам столицы.

Аварийные отключения электроэнергии ввели в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов. Стабилизационные графики временно не действуют, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Из-за обесточивания насосной станции в Печерском районе также возникли проблемы с водоснабжением. В домах жителей района возможно снижение давления воды или временное отсутствие водоснабжения. Специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками запитывают оборудование и принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления стабильного водоснабжения.

Кроме того, из-за ночной атаки временно приостановлено движение электротранспорта в двух районах. В Дарницком районе организовано движение автобусов по маршруту № 8-Т, в Печерском – по маршруту № 38-ТР. Также задерживается движение трамваев №№ 1, 3, 15, 18 на улице Старовокзальной. Организовано движение автобусов № 3Т.