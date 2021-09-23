Об этом в эфире 24 канала рассказала юрист и адвокат Татьяна Козаченко. Любые ограничения могут иметь законную цель.

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Козаченко: Заставлять вакцинироваться не могут

"В этом случае говорить о принуждении неуместно. Нужно отличать принуждение от обязательной вакцинации", – сказала Татьяна Козаченко.

Адвокат объяснила, что насильно, без воли, любое лицо не может быть вакцинировано. Никто не может насильно быть принужден к таким действиям.

Обязательная вакцинация означает, что цель государства по обеспечению населения и его безопасности от инфекционных болезней может иметь соответствующие меры, которые признаются как Верховным Судом Украины, так и Европейским судом по правам человека. Татьяна Козаченко Юристка, адвокат

Не хочешь вакцинироваться – не имеешь права представлять государство

Например, если лицо находится на государственной должности, имеет доступ к неограниченному количеству людей – государство имеет возможность установить соответствующие требования. Если лицо занимает такую должность – должно обязательно быть вакцинировано, объяснила Козаченко.

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Если ты не хочешь вакцинироваться, то не имеешь права представлять государство. Насколько такое решение законно – этот вопрос может быть спорным. Потому что любое решение государства не должно быть произвольным,

– подчеркнула юристка.

Адвокат отметила, если сейчас государство захочет ввести обязательную вакцинацию лицам, которые занимают государственные должности или осуществляют государственные сервисы, это означает, что такое решение принимается не просто так.

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"Изучается ситуация, есть конкретные основания, риски эпидемиологической ситуации. Во избежание соответствующих последствий вводятся следующие действия. То есть это решение должно быть обоснованным и может быть проверено в судебном порядке", – объяснила Татьяна Козаченко.

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