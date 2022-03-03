В FIFe заявили, что не могут стоять в стороне и просто наблюдать за тем, как гибнет много невинных людей, а сотни тысяч украинцев вынуждены покинуть свои дома, чтобы сохранить себе жизнь.
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Многие члены клубов FIFe, которые граничат с Украиной, в частности Польша, Румыния, Венгрия, Словакия и Молдова помогают украинским заводчикам, чтобы спасти животных.
Правление FIFe считает, что не может просто наблюдать за этими зверствами и ничего не делать, поэтому приняло решение,
– говорится в сообщении.
От 1 марта:
- Ни один кот, выведенный в России, не может быть ввезен и зарегистрирован в любой родословной книге FIFe за пределами России, независимо от того, какая организация издала его родословную.
- Ни один кот, принадлежащий жителю России, не может быть допущен на любую выставку FIFe за пределами России, независимо от того, в какой организации состоят владельцы животного.
- Эти ограничения действуют до 31 мая 2022 года и будут пересматриваться при необходимости.
Совет FIFe также решил выделить часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек в Украине, страдающих из-за военной агрессии России.
Мы надеемся ради наших украинских друзей, что эта ужасная ситуация не продлится долго, и желаем им мужества и удачи,
– добавили в FIFe.
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