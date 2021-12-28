Отныне "Метинвест" перешел из уровня "B" в уровень "ВВ" в соответствии со шкалой, где "CCC" – это самый низкий рейтинг и "AAA" – самый высокий.

Согласно системе оценки MSCI, рейтинг "BB" соответствует среднему уровню и предоставляется компаниям с надлежащим уровнем опыта в управлении наиболее значимыми рисками и возможностями, связанными с ESG, по сравнению с аналогичными отраслевыми компаниями, которые также оценивало агентство.

Повышение рейтинга "Метинвеста" связано, в частности, с эффективной политикой и практиками в сфере корпоративной этики. Кроме этого, агентство отметило ответственный подход компании к программам по охране труда и промышленной безопасности, а также высокие стандарты управления трудовыми ресурсами.

MSCI – это международное агентство с более чем 50-летним опытом в сфере исследований, данных и технологий. ESG рейтинг предназначен для оценки компаний по критерию их склонности к отраслевым рискам и в способности управлять ими по сравнению с компаниями-аналогами.

"Устойчивое развитие – один из приоритетов "Метинвеста". Для нас большая честь получить признание и высокую оценку независимого рейтингового агентства в сфере ESG. Наша команда продолжает работать над обеспечением устойчивого роста и создания стоимости для всех наших заинтересованных сторон, включительно с усиленным вниманием к экологической повестке дня, а также здоровью и благосостоянию сотрудников "Метинвеста" и представителей местных сообществ", – отметил Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест.