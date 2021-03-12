Международное рейтинговое агентство Moody's высоко оценило приобретение "Метинвестом" шахтоуправления "Покровское". Это стало громким сигналом для международных инвесторов, что можно вкладывать в Украину деньги, в частности, в Донецкий регион.

Такое мнение объявил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя заявление Moody's о том, что соглашение позволит группе достичь самообеспечения коксующимся углем до 90 – 100% потребностей с 46% в 2020 году.

По словам Каленкова, такое решение "Метинвеста" несет хороший экономический эффект для всей отрасли и экономики Украины в целом.

Прежде всего, снижение зависимости от импортного коксующегося угля и снижение рисков Украины в этом направлении, потому это большой позитив и для отрасли, и для экономики. Но к тому же очень важно, что это позитивный сигнал для инвесторов. "Метинвест", кроме того, что является крупнейшей в Украине компанией, является еще и глобальным игроком. Компания поставляет продукцию на глобальном рынке и отслеживается такими же глобальными игроками и инвесторами. Поэтому к этой сделке было такое большое внимание,

– сказал эксперт.

Он подчеркнул, что соглашение является примером того, что в Украину, даже в обстоятельствах военных действий, можно инвестировать.

"Более того, можно инвестировать в этот регион. То, что "Метинвест" оценивает вложение в эту географию, в Донецкую область, на подконтрольной Украине территории, как безопасное, для многих инвесторов это хороший пример того, что можно вкладывать деньги в Украину, и в частности в Донецком регионе", – добавил Каленков.

Напомним, в начале марта 2020 года "Метинвест" заявил о том, что приобрел контрольный пакет акций "Покровской угольной группы", куда входят шахтоуправления "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Эти предприятия осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и дальнейшую реализацию в виде угольного концентрата.

Шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, который используется для производства металлургического кокса. В 2020 году объемы добычи рядового угля составили 6,2 млн т., это на 55% больше, чем в 2018 году. Производство угольного концентрата достигло 3,2 млн т., это на 39% больше по сравнению с 2018 годом.

Свято-Варваринская обогатительная фабрика – одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектная мощность обогащения составляет около 8 млн т рядового коксующегося угля в год.