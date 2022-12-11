Соответствующие данные в американском Институте изучения войны отметили 11 декабря. По их информации, международное право не препятствует Украине атаковать законные цели даже на территории России.

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Что говорят аналитики об ударах в России

Международное право позволяет украинским силам наносить удары по законным целям даже на территории России, особенно по целям, из которых российские силы наносят удары по украинской гражданской инфраструктуре,

– заявили аналитики.

Также они предположили, что новое заявление источника из Пентагона изданию The Times свидетельствует о продолжении предыдущей политики.

Кроме того, в ISW вспомнили, что обязательства Украины перед Западом ранее предусматривали, что наше государство имеет право применить силу для возвращения своей территории, включая захватившую Кремль в 2014 году.

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О чем недавно заявил Пентагон