Обстрел российскими оккупантами Запорожской АЭС вызвал угрозу ядерного взрыва. К счастью, врагу не удалось повредить системы безопасности крупнейшей атомной станции в Европе, но это показало, что Россия вообще не анализирует последствия своих атак.

Читайте также Россия пришла убивать, – пленный оккупант рассказал родным правду о войне в Украине

Нарушение международного права

Российские оккупанты пытаются готовы использовать средства, которые окажут негативное влияние на природную среду. В частности, после захвата ЧАЭС и ЗАЭС речь идет о радиации.

Как отметила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, такие действия являются грубым нарушением норм международного права.

Международное право запрещает военное и любое враждебное использование средств воздействия на природную среду,

– подчеркнула она.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!