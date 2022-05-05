Конференция по инициативе Польши и Швеции, а также при поддержке Европейского Союза прошла сегодня, 5 мая.
К теме Не просто обещания, – Зеленский призвал как можно скорее предоставить Украине статус кандидата в ЕС
О результатах собрания сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Итого мы все мобилизовали 6,5 миллиардов долларов. Это наши сегодняшние обязательства, спасибо за них. Давайте сделаем так, чтобы эти деньги как можно скорее дошли до украинцев,
– сказал польский премьер.
В Варшаве собрались настоящие друзья Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль прокомментировал результаты международной конференции и сказал, что сегодня в Варшаве собрались настоящие друзья Украины.
Он поблагодарил организаторов, в частности Моравецкого и премьера Швеции Магдалены Андерссон, а также президентку Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, президента Европарламента Шарля Мишеля и всех других партнеров, которые помогают Украине.
Шмигаль подчеркнул, что Украина планирует не просто восстановить то, что было разрушено Россией, а стремится построить новую европейскую страну.
Каждый может помочь построить свою часть Страны Мечты — будущей Украины. Для этого мы создали Фонд восстановления Украины,
– сообщил он.
Украинский премьер рассказал, что в апреле вместе с Владимиром Зеленским призвали европейские города помочь украинским побратимам, в частности Великобритания вызвалась заботиться о восстановлении Киевского региона.
Дания взяла под патронат Николаев. Греция готова помогать Одессе. Это хороший старт. Харьков, Сумы, Чернигов, сотни городков и сел Украины тоже ждут помощи. И я точно знаю, они ее получат,
– заявил Шмигаль.
Выступление Зеленского на донорской конференции
Добавим, что во время выступления на Международной донорской конференции высокого уровня в поддержку Украины Владимир Зеленский отметил быстрое получение Украиной статуса кандидата в ЕС.
Зеленский сказал, что обретение статуса кандидата должно состояться по специальной сокращенной процедуре и именно сейчас, во время войны.
Нужно быстрое движение Украины в Европейский Союз из-за статуса кандидата. Эта война России против Украины планировалась как прелюдия к удару по объединенной Европе. Большее объединение – это мощный ответ,
– отметил глава государства.
Он сказал, что после десяти недель полномасштабной войны России против Украины, эта встреча доказывает, что Украина, Европа и весь свободный мир сейчас на пути к общей победе.