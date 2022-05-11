Происходит геноцид

Дипломатия проигрывает силе на поле боя, но и она, как и гуманитарные организации, не могут исключить факта, что украинские воины там имеют право на жизнь и спасение.

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Украинские воины имеют честную цель защиты собственного государства и гражданских. Украинские воины имеют право на защиту, потому что сейчас они лишены медицинского обслуживания, питьевой воды и еды.

Пытки в прямом эфире не могут быть проигнорированы Красным Крестом и ООН.

Когда у 4-летней девочки в День Матери забирают мать, потому что она военный медик, которая из-за этого не прошла фильтрационные лагеря россиян, последние не имеют права называться людьми.

Не молчать!

Если международные организации молчат, то они признают право россиян на эти зверства против украинских военных, защищающих собственное государство, его народ на собственной земле? Я не допускаю, что это норма.

Ужасающие кадры от "Азова" из Мариуполя – смотрите видео: