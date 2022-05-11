Происходит геноцид

Дипломатия проигрывает силе на поле боя, но и она, как и гуманитарные организации, не могут исключить факта, что украинские воины там имеют право на жизнь и спасение.

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Украинские воины имеют честную цель защиты собственного государства и гражданских. Украинские воины имеют право на защиту, потому что сейчас они лишены медицинского обслуживания, питьевой воды и еды.

Пытки в прямом эфире не могут быть проигнорированы Красным Крестом и ООН.

Когда у 4-летней девочки в День Матери забирают мать, потому что она военный медик, которая из-за этого не прошла фильтрационные лагеря россиян, последние не имеют права называться людьми.

Не молчать!