Известно, что права детей защищены, согласно Женевской декларации. К тому же они равны в таких сферах: образование, развитие и воспитание. То есть совсем нет разницы, какой ребенок национальности, вероисповедания, какой имеет цвет кожи и материальный статус. За этим должны следить родители и общественные организации.

Важно Какие праздники украинцы будут отмечать в июне 2024 года: будут ли дополнительные выходные

К Международному дню защиты детей LifeStyle 24 составил подборку поздравлений в картинках. Поэтому сохраняйте и отправляйте их сегодня своим сыновьям, дочерям, племянникам или друзьям. Дорогие дети, искренне поздравляем вас с праздником. Помните, что ваши права никто не может нарушать и не бойтесь их отстаивать.

День защиты детей 2024: поздравления в картинках

День защиты детей 2024 / Фото "Витайко"

День защиты детей 2024 / Фото "Витайко"

День защиты детей 2024 / Фото forumsmile.com.ua

День защиты детей 2024 / Фото forumsmile.com.ua

День защиты детей 2024 / Фото art-shop.com.ua

День защиты детей 2024 / Фото Depo.ua

День защиты детей 2024 / Фото "Киевфонд"

День защиты детей 2024 / Фото "Люкс ФМ"

День защиты детей 2024 / Фото ForKids

День защиты детей / Фото ForKids

Выбирайте из нашей подборки хорошее поздравление для своих детей. Сегодня они особенно заслуживают внимания.