Чаус рассказал, что в Чернигове заместитель председателя ОВА Жанна Шерстюк и исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения ОВА Андрей Линник встретились с представителями миссии Международного Комитета Красного Креста.

Заметьте Красный крест не был готов оказывать помощь и не спешит это делать, – Козицкий

По итогам встречи сотрудники МККК пообещали доставить на Черниговщину помощь для:

социально незащищенных жителей;

пенсионеров;

медицинских учреждений.

Также МККК предоставит продукты и емкости для питьевой воды, которые крайне необходимы сейчас Чернигову.

Кроме того, Шерстюк проинформировала о состоянии медицинской отрасли, а также критической инфраструктуры области в результате российского вторжения.

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