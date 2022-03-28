По его словам, в случае признания Международным уголовным судом военных преступлений российских войск причастные к ним могут быть задержаны в любой стране, признающей юрисдикцию этого суда.

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"Все лица, совершившие преступления против человечности и геноцид, являются потенциально лицами, в отношении которых уже ведется расследование, потому что 42 страны уже подали заявления и поддержали такое расследование МУС", – отметил Денис Малюська.

Кроме того, добавил, что лица, которых суд признает виновными, в конечном итоге получат наказание в виде, например, длительного лишения свободы.

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