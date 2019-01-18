Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы

В США продолжается самый долгий в истории страны "шатдаун" правительства. Договориться о бюждете на уже наступивший год не могут Дональд Трамп и Конгресс. Но вот без денег и зарплат уже месяц сидит простой народ.

Война в Вашингтоне

Сначала небольшой тест: угадайте время и страну! Закрываются шахты, умирает тяжелая промышленность, по всей стране бастуют учителя, бюджетникам массово не выплачивают зарплату, парламент и президент не вылезают из бесконечного скандала. Если вы подумали, что это Украина 90-х годов, то нет. Это США прямо сейчас!

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Видите, не только у нас начальники – жадные и тупые болваны. Там они из того же теста слеплены. Но и народ там – точно так же все видит, и все понимает. И потихоньку начинает сатанеть. Ни президент, ни парламент не хотят оказаться в этой ситуации крайними. Поэтому они изо всех сил стараются переложить вину за "шатдаун" друг на друга. В ход идут любые средства.

У президента США есть одна конституционная обязанность. Раз в год он должен отчитываться перед Конгрессом о положении в стране. 100 и 200 лет назад из Белого дома в Конгресс просто отправляли толстый документ с описанием того, чего США достигли за прошедший год, а также какие планы на год будущий.

Однако в середине прошлого века с появлением телевидения традиция поменялась. В начале каждого года глава государства уже сам приходит в Конгресс. Там, на совместном заседании Палаты представителей и Сената, он с трибуны зачитывает свой отчет. Все это происходит в максимально торжественной обстановке, в присутствии иностранных дипломатов, бизнес-элиты, религиозных лидеров и самых уважаемых людей страны. Все это настолько красиво, ярко и пафосно, что многие страны мира украли эту традицию и вовсю ее используют у себя.

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Но в США же есть одна деталь. Из-за принципа разделения властей спикер Палаты представителей должен лично пригласить президента выступить с парламентской трибуны. Глава государства не может прийти туда повыступать в любой момент, когда захочет. Сейчас спикером нижней палаты Конгресса работает депутат-демократ от Калифорнии Нэнси Пелоси, которая терпеть не может Дональда Трампа и при любой возможности дает это понять всей планете.

На этот раз она сказала, что пока "шатдаун" не закончится, пока Трамп не подпишет бюджет в редакции Демократической партии, приглашения в Конгресс он не получит. Пелоси сказала, что президент может прислать свой отчет о положении дел в стране по почте или зачитать его у себя в кабинете в Белом доме. Но в парламенте ноги его не будет, пока правительство не возобновит работу.

Это действительно выдающийся троллинг. Трамп – стопроцентно медийное существо. Для него образ и восприятие этого образа намного важнее реальности. Нынешний американский президент больше всего на свете любит пышные торжества, где он (именно он, а никто другой!) является главным героем, самым важным человеком – единственным и неповторимым.

Без всех этих церемоний – Трамп как Золушука без бала, как Белоснежка без хрустального гроба, как Кощей Бессмертный без яйца!

Кстати, о чем там пойдет речь в послании – это дело десятое (Все понимают, что президент будет ругать демократов и хвалить себя). Трампу не ехать надо, ему именно шашечки нужны, да побольше! Он, можно сказать, только ради этого и шел в президенты, а тут – такой облом. Обидно!



Нэнси Пелоси

В результате он затаил на сердце злобу, но через день ответил. В прессу попало письмо президента в адрес той же Нэнси Пелоси. В нем он пишет, что по соображениям экономии он вынужден был отменить "недельную экскурсию" спикера и еще нескольких депутатов в Афганистан, Египет и Брюссель. Поэтому он приказал Пентагону не выделять спикеру и ее окружению уже согласованный военный самолет для этой поездки.

При этом Трамп довольно издевательски добавил, что она и ее коллеги имеют полное право слетать в означенные страны за свой, а не за государственный счет. Объявление это пришло в тот момент, когда Пелоси и ее люди уже сидели на чемоданах, к зданию Конгресса даже подогнали автобусы, чтобы отвезти их в аэропорт. Трамп, что называется, отомстил.

Тут даже можно процитировать Владимира Путина, который 10 лет назад комментировал аналогичную ситуацию.

Видео комментария Путина: "Мазурик какой-то утащил самолет..."

Но особенно удивительно вот что: своим письмом президент США любезно оповестил талибов и "Аль-Каиду", что в Афганистан собирается прилететь второй человек в США. Это, мне кажется, перебор даже по трамповским стандартам. После такого оповещения Пелоси, конечно, никуда не полетела.

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Но в целом эти две истории отлично показывают, как далеко зашли межпартийные разногласия в Вашингтоне. Честно говоря, сейчас я не вижу ни единой возможности найти какой-то компромисс. Одна сторона просто должна додавить другую. Я думаю, что все-таки победят демократы. Но это – отдельная и большая история!

Паралич в Лондоне

Если вам вдруг показалось, что в Вашингтоне наступили хаос и безумие, то правы только отчасти. Там все еще более или менее нормально. Настящее веселье сейчас в Лондоне.

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Во второник правительство Терезы Мэй установило новый антирекорд. Против ее плана выхода из Евросоюза проголосовали 432 депутата! За – только 202. Такого разгрома британское правительство не помнит уже сто лет. Даже во время мировых войн и перед лицом вторжения Гитлера такого не было.

Оппозиция тут же этим воспользовалась, чтобы объявить правительству вотум недоверия. Но на следующий день позор ждал уже оппозиционеров. Они не смогли свалить рекордно непопулярное правительство! За отставку проголосовали 306 депутатов, против – 325.

Казалось бы, парадокс, но все объясняется допольно просто. Если Мэй уходит в отставку, надо будет назначить новые выборы. В этом случае правящие Консерваторы с треском проиграют, потеряв свои места в парламенте. Им такого счастья не надо. В результате получается очень странная конфигурация. Мэй руководит правительством, которое не может провести Brexit. Само оно уходить в отставку не хочет. Парламент уволить его не может.

Кабинет министров вроде бы есть, но он полностью парализован. Вообще ничего сделать не может. Страна при этом на всех парах несется к пропасти. 29 марта Brexit состоится в любом случае. Для Великобритании это обернется огромными бедами в экономике, политике, социальной сфере, да и во всем остальном тоже. Кризис обещает быть просто чудовищным.



Тереза Мэй

Издание "Медуза" сделало хорошую подборку высказываний британской и американской прессы насчет Мэй и ее лидерства. Смотрите, что они сами там думают:

Премьер-министр пережила судьбоносное голосование, но только подтвердила впечатление, что она зомби-лидер. Она — таракан во время ядерной зимы. Водоросль, выживающая в сернистом газе из подводного вулкана, на семимильной глубине, отделяющей ее от дневного света. Ее речь была такой же живой, как заплесневелый спортивный носок. Она неплохо справилась с ролью матери, которая визжит на своих детей, чтобы они съели, наконец, капусту или шли спать голодными. 30 месяцев пребывания Мэй на посту премьера отмечены только некомпетентностью и неумелостью, подкрепленными лишь ее самообманом. При Терезе Мэй Великобритания стала посмешищем для всего мира. Леди постоянного кризиса, миссис Мэй живет в странном мире британской политики, в дне сурка, когда она ежедневно просыпается, чтобы обнаружить себя в страшном политическом кризисе.

Как видите, местные журналисты не испытывают огромного оптимизма относительно настоящего и будущего Великобритании. Единственным спасением для нее была бы сейчас полная перезагрузка власти, приход туда новых людей, способных предложить нестандартные решения. Однако, как показало голосование в парламенте, сейчас просто это невозможно.

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Британцы в оцепенении смотрят на то, как их корабль идет на рифы, и ничего не могут сделать. До грандиозного кораблекрушения, которое обязательно войдет в учебники истории, осталось полтора месяца.