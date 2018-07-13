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Microsoft решила обновить одну из своих древнейших программ

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Microsoft решила обновить "Блокнот"
Microsoft решила обновить "Блокнот" / Фото из открытых источников

Корпорация Microsoft наконец-то решила обновить одну из своих древнейших программ – "Блокнот". Это классическая стандартная программа операционной системы Windows, теперь у нее появилось несколько новых полезных функций.

Об этом сообщает издание The Verge.

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Обновленный "Блокнот" появился в Windows 10. В целом программа сохранила свой традиционный внешний вид. При этом добавилось несколько полезных функций. Например, текст в окне теперь можно масштабировать. Для этого нужно зажать клавишу Ctrl и сделать прокрутку колеса мыши, или нажать на клавишу "+" или "-".

Оновлений
"Блокнот" получил несколько новых функций 

Улучшили и функции поиска и замены текста. Последние теперь хранятся в поле поиска, поэтому повторный поиск стал более удобным.

Блокнот
Поиск стал более удобным

Также в "Блокноте" введена поддержка комбинации клавиш Ctrl + Backspace. Она дает возможность полностью выделить слово.

Кроме того, в "Блокнот" добавили опцию отображения номеров строк, если отключен перенос текста по строкам.

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Теги: Техно Гаджеты Microsoft Windows 10
Источник: 24 Канал
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