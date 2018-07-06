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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Microsoft выпустила очень важное обновление для Xbox One

26 Читати новину українською
Важное обновление для Xbox One от Microsoft
Важное обновление для Xbox One от Microsoft / unsplash

Компания Microsoft выпустила масштабное обновление Xbox One. Среди нововведений – оптимизация поиска, системы хранения и ряд других функций. Самая интересная из новых функций – FastStart, которая позволяет запускать игры еще до окончания их загрузки. Медленный интернет и приличный вес понравившегося продукта больше не помеха. Хотя повезет далеко не всем.

Об этом сообщает vg247.

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Благодаря функции FastStart избранные (и это очень важное "но") игры будут доступны для запуска гораздо раньше, чем закончится их скачивание. Запатентованная технология выбирает наиболее важные файлы и загружает их в первую очередь. В результате доступ к развлечениям открывается в два раза быстрее, чем обычно, при минимальной скорости интернета всего 20 мегабит за секунду. Ложка дегтя, о которой уже говорилось выше: такую суперспособность получила далеко не вся игротека Xbox One. Полный список Microsoft планирует выложить позже.

Другая интересная функция – группировка. Можно организовать коллекцию на свое усмотрение, собрать несколько произведений в одну папку и закрепить ее на главной странице. Полезным дополнением станет и обновленный поиск, так как теперь он ищет даже настройки в меню.

Стоит отметить, что обновление Xbox One уже доступно для установки.

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Теги: Техно Игры Xbox Microsoft Гаджеты
Источник: 24 Канал
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