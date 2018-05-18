Microsoft выпустит недорогой планшет для конкуренции с Apple

Компания Microsoft планирует побороться за сегмент доступных планшетов с помощью моделей Surface. Планируется, что они отнимут у iPad часть пользователей, которые заинтересованы в более открытой операционной системе – Windows 10 Pro.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным инсайдеров, новинка получит 10-дюймовый экран, такой же, как у стандартного iPad. Кроме того планшет будет иметь удобную откидную ножку-подставку, которая позволит удобно разместить гаджет. Также новинка будет иметь USB Type-C и будет поставляться с 64 или 128 Гбайт встроенной памяти. Также эксперты подтвердили, что новинка может получить LTE-модем.



В отличие от планшетов линейки Surface Pro бюджетная модель будет иметь на 20% меньший вес и сможет работать от одной зарядки около 4 часов. Процессоры и графические чипы для устройств, по слухам, будет поставлять Intel, но пока эти планы не являются публичными и никакие данные о графике и процессоре не раскрываются.



Скорее всего, новинку будут продавать за 400 долларов (около 10475 гривен). К слову, это будет достойная замена планшета Surface 3, который выпустили еще 3 года назад и на данный момент стоит 500 долларов (около 13094 гривен).

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Стоит отметить, что новая линейка станет частью растущей экосистемы аппаратных продуктов Microsoft, которая кроме планшетов включает ноутбук Surface Laptop, Surface Book со съемным экраном и настольный компьютер Surface Studio.