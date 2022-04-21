Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отсутствие документов не помешает украинцам, которые захотят вернуться домой. Над решением этой проблемы ведется активная работа.

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Получение временного удостоверения

Глава МИД Украины уже дал поручение о том, чтобы украинцы могли оформить бесплатное удостоверение личности для возвращения домой. Кроме того, Минцифра активно работает над тем, чтобы этот документ можно было сгенерировать в Дие.

Также нарабатываются другие решения, о которых будет сообщено позже.

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