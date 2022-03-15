В фейсбуке ведомства отмечают, что приветствуют решение Королевства Нидерланды и Австралии обратиться в ИКАО. Это позволит странам привлечь к ответственности Россию за сбивание в июле 2014 года самолета рейса MH17 Малазийских авиалиний.

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Обе страны уже призвали Россию взять на себя ответственность

Ранее, подчеркивают в МИД, Австралия и Нидерланды призвали Россию взять на себя ответственность за ее роль в сбитии самолета. Они опирались на международное право.

Тогда переговоры между Россией с одной стороны и Австралией и Нидерландами с другой были прекращены. Причем страной-агрессором в одностороннем порядке.

Ни одно противоправное деяние РФ не останется без ответа цивилизованного мира и международного правосудия,

– подчеркивают в ведомстве.

В МИД Украины также отметили, что продолжат работать над привлечением России к ответственности. Для этого будут использовать все имеющиеся международно-правовые механизмы.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что сбивание самолета рейса МН17 – один из предметов иска в Международный суд ООН. Его Украина инициировала в 2017 году.

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