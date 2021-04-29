Ряд стран подтвердил свое участие в Крымской платформе на самым высоком уровне, – МИД
Эмине Джапарова заявила, что ряд стран подтвердил свое участие в Крымской платформе. Однако, по ее словам, сейчас в Министерстве иностранных дел решили не называть их.
Источник:"Интерфакс-Украина"
Первый заместитель главы МИД отметила, что в министерстве активно готовятся к саммиту, который состоится 23 августа. Об этом она сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
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Мы решили, что не будем объявлять страны, которые уже согласились приехать на учредительный саммит, поскольку Россия объявила, что это угроза ее территориальной целостности и безопасности. Поэтому, чтобы не наращивать эмоции России, мы решили не делать эту информацию публичной,
– сказала дипломат.
В то же время Эмине Джапарова отметила, что президент Совета ЕС Шарль Мишель публично объявил, что приедет и поддержит эту инициативу. И это единственное, что пока могут сказать во внешнеполитическом ведомстве.
Детали саммита Крымской платформы
Заместитель Дмитрия Кулебы рассказала, что саммит будет иметь несколько составляющих:
- сценарий предполагает официальную часть, во время которой выступят президент Украины, председатель Верховной Рады, премьер-министр и главы делегаций;
- тематические экспертные дискуссии, а также меры публичной дипломатии, тесно связанные с Крымом;
- выступление лидера крымскотатарского народа.
Дипломат отметила, что также во время саммита планируется принять заключительный документ.
Мы находимся в процессе переговоров с нашими партнерами, это такое совместное творчество. Потому что каждая страна, прежде чем решать, присоединяться к документу или нет, должна пройтись не нему и понять, что он не противоречит ее видению,
– пояснила она.
Сейчас в министерстве пока совместно максимально пытаются сформировать такой документ, который будет базироваться на важных принципах международного права, чтобы это не противоречило политикам других государств.
"Сейчас коммуникация – в очень активной фазе и в ближайшее время мы его финализируем", – добавила Эмине Джапарова.
По ее словам, этот документ должен подтвердить поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, официально учредить Крымскую платформу, определить основные принципы международной стратегии деоккупации Крыма.
Заместитель Дмитрия Кулебы уточнила, что саммит глав государств и правительств – это значимое событие, и оно не будет ежегодным.
Во время встречи будет формально основана деятельность платформы, дальше ее деятельность будет происходить и на официальном уровне (глав государств и правительств, министров иностранных дел, парламентов), и на уровне экспертов.
Крымская платформа: последние новости
- Первый саммит платформы состоится перед Днем Независимости, 23 августа 2021 года.
- Украина инициировала создание Крымской платформы на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы.
- К слову, Россию также пригласят присоединиться. Хотя глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что страна-агрессор откажется от участия в обсуждении.
Что такое Крымская платформа?Крымская платформа – это мероприятия, которые должны систематизировать сделанное и инициировать новые решения для возвращения Крыма.
Проведение платформы анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Глава государства пригласил иностранных лидеров присоединиться.
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