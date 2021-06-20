Там назвали предстоящий саммит мазохизмом. А оккупированный Крым сравнили с халвой.
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"Сколько ни говори о халве, во рту слаще не станет"
Представитель МИД России Мария Захарова в традиционно циничном стиле прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
- Тот говорил, как сообщал Укринформ, что саммит Крымской платформы станет самым масштабным событием международного уровня из всех, что ранее принимала Украина – событием важным и ярким.
Так вот, Захарова считает, что теперь Киев пытается лишь проводить яркие мероприятия – но не возвращать Крым.
Ранее киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее – просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори о халве, во рту слаще не станет". Мазохисты,
– написала россиянка в телеграмме.
Мария Захарова, напомним, неоднократно делала скандальные заявления об Украине, неуклонно проводя пропагандистскую линию Кремля. Например, в этом же месяце ей не угодила форма украинской сборной по футболу с контурами Крыма.
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