Там назвали предстоящий саммит мазохизмом. А оккупированный Крым сравнили с халвой.

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"Сколько ни говори о халве, во рту слаще не станет"

Представитель МИД России Мария Захарова в традиционно циничном стиле прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Тот говорил, как сообщал Укринформ , что саммит Крымской платформы станет самым масштабным событием международного уровня из всех, что ранее принимала Украина – событием важным и ярким.

Так вот, Захарова считает, что теперь Киев пытается лишь проводить яркие мероприятия – но не возвращать Крым.

Ранее киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее – просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори о халве, во рту слаще не станет". Мазохисты,

– написала россиянка в телеграмме.

Мария Захарова, напомним, неоднократно делала скандальные заявления об Украине, неуклонно проводя пропагандистскую линию Кремля. Например, в этом же месяце ей не угодила форма украинской сборной по футболу с контурами Крыма.

Обратите внимание: ничего удивительного на самом деле в таких заявлениях России нет. Крым она оккупировала, но за годы так и не смогла добиться того, чтобы это хоть как-то признало международное сообщество.

Наоборот, Украина все больше и больше прилагает усилий, чтобы приблизить возвращения Крыма под контроль украинского правительства.