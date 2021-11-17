Во внешнеполитическом ведомстве России объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажается.

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МИД решил обнародовать первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку Лаврова,

– отметили дипломаты.

В частности, Лавров назвал условием "нормандской встречи" подготовку итогового заявления и направил французскому и немецкому коллеге Жану-Иву Ле Дриану и Гайко Маасу проект такого заявления.

Российское министерство иностранных дел обнародовало также и этот документ, содержащий положение об организации "прямого диалога между Киевом и Донецком и Луганском".

Кроме того, там обвинили Украину в нарушениях режима прекращения огня на Донбассе.

Обратите внимание! В свою очередь, Германия и Франция ответили, что заявления России не соответствуют действительности, а предложения страны-агрессора гарантированно не будут приняты в Нормандском формате.

Встреча в Нормандском формате