В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. На протяжении десятилетий мы надеялись, что война больше никогда не придет на наши земли.

Однако в 2014 году Россия развязала войну на территории Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупировала Крым.

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Сегодня Украина защищает не только саму себя, но и всю демократическую Европу. Ту Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны и которая объединена главной идеей "никогда снова",

– говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел напомнили, что во Второй мировой войне были убиты, замучены или умерли от голода 8 миллионов украинцев.

Дипломаты добавили, что Вторая мировая война – это "история о разрушении, смерти и дезинформации – великой лжи, что разжигает вражду, уничтожает и убивает".

8 и 9 мая в Украине: коротко