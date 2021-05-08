Сегодня Украина защищает Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны, – МИД
В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. На протяжении десятилетий мы надеялись, что война больше никогда не придет на наши земли.
Источник:пресс-служба МИД Украины
Однако в 2014 году Россия развязала войну на территории Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупировала Крым.
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Сегодня Украина защищает не только саму себя, но и всю демократическую Европу. Ту Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны и которая объединена главной идеей "никогда снова",
– говорится в сообщении.
В Министерстве иностранных дел напомнили, что во Второй мировой войне были убиты, замучены или умерли от голода 8 миллионов украинцев.
Дипломаты добавили, что Вторая мировая война – это "история о разрушении, смерти и дезинформации – великой лжи, что разжигает вражду, уничтожает и убивает".
8 и 9 мая в Украине: коротко
- В Украине, начиная с 2016 года, вместо Дня победы – 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
- 8 мая принято считать Днем памяти и примирения с 2015 года. В том же году постановили убрать термин "Великая Отечественная война" из украинского законодательства и запретить пропаганду коммунизма и нацизма.
- Эти дни 8 и 9 мая посвящены памяти более 80 миллионов людей, чью жизнь оборвали насилием мирового масштаба, людям всех рас и наций.
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