В связи с обострением ситуации безопасности и введением чрезвычайного положения в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в эту страну, говорится в заявлении МИД.

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Советы для тех, кто в Эфиопии:

  • избегайте посещения северо-западных провинций страны;
  • ограничьте передвижение между населенными пунктами;
  • зарегистрируйтесь в электронной системе "ДРУГ";
  • отслеживайте сообщения о развитии ситуации;
  • рассмотрите возможность сокращения срока своего пребывания в стране.

Ситуация в Эфиопии

  • В Эфиопии с ноября 2020 года продолжается вооруженное противостояние между правительством страны и властями автономного региона Тиграй на севере.
  • Обе стороны часто устраивают ожесточенные бои на границе, а также обмениваются авиаударами. Бои не утихают уже круглый год.
  • За это время общие потери составили более 15 тысяч военных с обеих сторон. Кроме того, случайными жертвами боев стали более 1,5 тысяч гражданских.

Регион Тиграй, за который воюют в Эфиопии: карта