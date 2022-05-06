Россия создала эти псевдореспублики и сама же назначила себе "послов", отметил спикер МИД Олег Николенко.
Кстати Боевики на Донбассе планируют направить курсантов в зону проведения боевых действий
Он назвал государство-агрессора страной кривых зеркал.
Этих "дипломатов" будет ждать строжайшая ответственность. Так же как и на остальных изменников,
– предупредил Николенко.
Кого назначали боевики
В пропагандистских СМИ 6 мая появились сообщения, что боевики из оккупированной Донецкой области назначили Ольгу Макееву "послом" в Москве. Ранее она занимала должность "вице-спикера недореспублики".
От оккупированной Луганщины российские муртады отправили Родиона Мельника. Он был советником главаря боевиков Пасечника. Кстати, Мельник был пресс-секретарем тогда еще премьер-министра Виктора Януковича, а впоследствии стал "правой рукой" одиозного "регионала" Александра Ефремова. В 2014 году он перешел на сторону оккупантов.
Очередное доказательство вопиющих нарушений России
Если российские власти согласятся на признание и присутствие в Москве каких-либо так называемых "послов" от боевиков, это станет очередным доказательством вопиющего нарушения международного права и соглашений со стороны государства-агрессора.
Признание Россией боевиков: коротко
- Россия 22 февраля ратифицировала так называемые "договоры о дружбе и сотрудничестве" с незаконными формированиями в Донбассе. Этими действиями государство-агрессор нарушило все обязательства по минским договоренностям.
- Кроме России, ни одна страна мира не признала эти квазиреспублики. Весь мир знает, что это временно оккупированные территории Украины.
- Напомним, что после этого шага Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Обратим внимание, что сейчас активные боевые действия идут на подконтрольной Украине части Донбасса. Ранее сообщалось, что россияне желают выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, по такому же сценарию кафиры хотят действовать и на Херсонщине. Там захватчики планируют так называемую "ХНР" или "присоединение" к оккупированному Крыму.
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