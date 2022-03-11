В МИД подчеркнули, что такой поступок оккупантов является военным преступлением. Ведь международное право запрещает захват гражданских заложников во время войны.

Обратите внимание Жители Мелитополя 12 марта соберутся на митинг в защиту похищенного Россией мэра

Правоохранители документируют преступления оккупантов

В МИД подчеркнули, что все преступления российских захватчиков в Украине документируют наши правоохранители. Все виновники должны быть привлечены к ответственности.

Поэтому наши дипломаты призывают мир усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.

Мы призываем международное сообщество немедленно отреагировать на похищение Ивана Федорова и других гражданских людей в Украине, усилить давление на Россию, чтобы вынудить ее прекратить варварскую войну против украинского народа,

– говорится в заявлении МИД.

Напомним, что мэра Мелитополя Ивана Федорова российские оккупанты похитили днем 11 марта. Самый большой цинизм заключается в том, что террористы обвиняют главу Мелитополя в якобы "терроризме".

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