О результатах встречи рассказали непосредственно министр иностранных дел Украины и руководитель Офиса президента. Во время разговора также вспомнили и о Формуле мира.

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О чем говорили с Ван И

Вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком провели встречу с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Поблагодарили Китай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины,

– рассказал Сибига.

По его словам, во время встречи сосредоточились на дальнейших шагах на пути развития двусторонних отношений и торговли. Дипломаты также обсудили планы относительно дальнейших контактов на высшем уровне.

"Проинформировали министра Ван И об усилиях Украины по имплементации Формулы мира и обменялись мнениями относительно принципов достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины на основе Устава ООН", – добавил глава МИД.

Напомним,, СМИ писали, что Россия начала оружейную программу в Китае, где разрабатывает и производит ударные беспилотники дальнего радиуса действия для войны против Украины. По данным европейской разведки, российская компания ИЭМЗ "Купол" успешно протестировала новый беспилотник "Гарпия-3".