МИД выступил против денонсации Харьковских соглашений
Министерство иностранных дел Украины выступает против денонсации Харьковских соглашений. В ведомстве убеждены, что за нарушение условий договоренностей можно получить компенсацию от России за оккупацию Крымского полуострова.
Источник:LB.ua
Об этом в комментарии изданию рассказал спикер МИД Олег Николенко. Он заверил, что подписанный в 2010 году Виктором Януковичем документ фиксирует нарушение Россией юридических обязательств на фоне временной оккупации Крыма.
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МИД против денонсации Харьковских соглашений
По словам Николенко, ведомство еще в 2014 году было против денонсации Харьковских соглашений, и за 7 лет войны ничего не изменилось.
Спикер МИД назвал аргументы относительно этого соглашения
- оно фиксирует временный характер базирования Черноморского флота;
- оставляет в силе обязательство России не иметь в его составе ядерное оружие;
- устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений;
- определяет места временной дислокации;
- обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины.
Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма,
– подчеркнул Николенко.
Он также добавил, что за размещение в Крыму Черноморского флота Россия перед Украиной несет и финансовые обязательства. А игнорирование взаимных расчетов является основанием для долговых исков. Поэтому украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины.
Что известно о Харьковских соглашениях
- Их в Харькове в апреле 2010 года подписали Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Договоренность предусматривала, что Черноморский флот России будет находиться в Севастополе 25 лет. За это российская сторона предоставила скидку на газ в 30%, однако не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.
- После оккупации Крыма Госдума России в одностороннем порядке расторгла эти соглашения.
- 11 марта 2021 года на заседании СНБО приняли решение проверить мотивацию депутатов, которые голосовали за Харьковские соглашения. 12 марта СБУ начала расследовать подписание документа.
- А 17 марта в парламенте зарегистрировали законопроект о прекращении действия Харьковских соглашений.
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