Министерство иностранных дел Украины выступает против денонсации Харьковских соглашений. В ведомстве убеждены, что за нарушение условий договоренностей можно получить компенсацию от России за оккупацию Крымского полуострова.

Об этом в комментарии изданию рассказал спикер МИД Олег Николенко. Он заверил, что подписанный в 2010 году Виктором Януковичем документ фиксирует нарушение Россией юридических обязательств на фоне временной оккупации Крыма.

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МИД против денонсации Харьковских соглашений

По словам Николенко, ведомство еще в 2014 году было против денонсации Харьковских соглашений, и за 7 лет войны ничего не изменилось.

Спикер МИД назвал аргументы относительно этого соглашения

оно фиксирует временный характер базирования Черноморского флота;

оставляет в силе обязательство России не иметь в его составе ядерное оружие;

устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений;

определяет места временной дислокации;

обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины.

Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма,

– подчеркнул Николенко.

Он также добавил, что за размещение в Крыму Черноморского флота Россия перед Украиной несет и финансовые обязательства. А игнорирование взаимных расчетов является основанием для долговых исков. Поэтому украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины.

Что известно о Харьковских соглашениях