Ядерный терроризм

Единственное, что у него осталось – ядерная дубина, которой Кремль будет всех пугать.

Важно Запад должен уяснить, что Третья мировая война уже идет

Это единственное, что держит эту псевдоимперию, больше ничего.

Новый Афганистан

Афганистан стал прелюдией для распада СССР, атака Украины становится прелюдией конца России.

Для этого нужно перекрыть импорт нефти и газа из российской диктатуры – наша задача номер один.

Россия шантажирует мир ядерным взрывом – смотрите видео:

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